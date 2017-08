Dette er en redigert versjon av en kommentar som ble publisert i Aftenbladets papirutgave 3. august 2015.

Ifølge Wikipedia er hipsterstilen «preget av en forsiktig protest på det materialiserte forbrukersamfunnet, ujålete «ekthet», hverdagslige klær, retromote samt uavhengig og alternativ populærkultur».

Hipsterne vil helst ikke være som andre, men det blir det jo fort pynt i håret, skjegg og gammeldagse sykler av. I bunn og grunn er de altså ganske uniformerte. Dette slo meg da jeg leste om gratisfestivalen i Munkehagen i Stavanger. Bildet i seg selv dokumenterte at festivalgründerne bærer på en hipsterdrøm. Alt var gratis, alt var økologisk og neste år vil de drive hele festivalen på strøm fra solceller.

Vegan

Ikke mye penger i spill her, men noe skjer. New York-utgaven av gratisavisen Metro kunne i sommer melde om at «hipsterøkonomien» er vesentlig for storbyens framtid. Vegan-iskrem og hjemmelaget salsa kan være det sparket New York trenger for å komme seg opp igjen. Dette markedet har hatt en stor vekst de siste fem årene. Mange av virksomhetene ble startet av gründere i kjølvannet av finanskrisen.

Boken «The Flat White Economy» av Douglas McWilliams, forteller at det startes flere virksomheter i Londons hipsterbydeler enn i Manchester og Newcastle til sammen. Mye av dette er små teknologibedrifter, men de drikker ikke pulverkaffe. De trenger også treningsdrakter, bomberjakker og «hoodies». Slik skaper de også vekst for andre bransjer.

Svin

I Stockholm er det nå en prøveordning med parkeringsamnesti for mobile matvogner. I Stavanger har vi Øvre Holmegate («fargegata») og Byas.no har skrevet om tre unge matelskere på Våland som har bygd sin egen «food truck».

Stavanger er altså på vei ut av uføret, eller så går det som i Malmö-bydelen Möllevången. Ifølge Sydsvenska Dagbladet har beboerne satt i gang en hatkampanje mot hipstersvina. De har nemlig gjort at leieprisene er for høye og cappuccinoen er blitt for dyr.

