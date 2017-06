Aftenbladet mener: Elendig styring av Viking gjør at det sannsynligvis er en god idé at Stavanger kommune overtar stadion

Kommunalt eierskap av stadion i Jåttåvågen er et prestisjetap for Vikings aksjonærer, men eierne har hatt 13 år til å bevise at de kan forvalte økonomien, uten å ha annet enn gjeld og underskudd å vise til.