Det var ikke noe muntert budskap finansminister Siv Jensen serverte noen hundre studenter ved Universitetet i Stavanger tirsdag.

Finansministeren fortjener ros for å rive seg løs fra budsjettforhandlinger og i stedet møte studenter i Stavanger. Helt utilsiktet, antakelig, er det faktum at Siv Jensen kommer til Ullandhaug midt i innspurten på arbeidet med et særdeles vanskelig statsbudsjett i seg selv et optimistisk budskap.