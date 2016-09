AFTENBLADET MENER: Norge har jobbet aktivt i kulissene for å forhandle vekk en internasjonal forpliktelse om aldri å fengsle barn.

Leder, torsdag 22.9.2016.

At Norge går i spissen for å svekke barns rettigheter i FN-forhandlinger, er et oppsiktsvekkende utenrikspolitisk linjeskifte fra landet som opprettet verdens aller første barneombud og som har ry internasjonalt som en aktiv og kompromissløs forsvarer av menneskerettighetene.