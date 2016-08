Norge har mye å lære av Stavanger. Ikke minst viljen til å lykkes og evnen til å stå sammen for å nå definerte mål.

Når statsbudsjettet legges fram om noen uker, får vi antakelig også vite hvor det planlagte fornybarfondet blir lokalisert. Dersom fondet som får en forvaltningskapital på hele 20 milliarder kroner havner i Stavanger, skyldes det ikke bare at vi her har Norges ledene miljø innenfor aktiv fondsforvaltning. Eller at vi har maktet både å tilrekke oss internasjonal kompetanse og internasjonal kapital. Like viktig er "dugnadskompetansen" vi har utviklet og som i denne sammenhengen er et særdeles verdifullt redskap. Sterke miljø som forskningsinstitusjonen IRIS og universitetet sammen med Næringsforeningen og SR-Bank lover tilliks med kunnskapsbedrifter som Lyse, Energy Ventures, Styrbjørn, HitecVision, Norsk Vind Energi og Zaptec, for å nevne noen, å stille kunnskap og erfaring til disposisjon dersom fondet plasseres i Stavanger-regionen.

Det er en bemerkelsesverdig kraftdemonstrasjon. Om nasjonale beslutningstakere trodde at oljehovedstaden er opptatt med å slikke sine sår, blir de høylydt og kraftfullt gjort oppmerksom på at det faktisk er helt motsatt.