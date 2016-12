Drama på sperregrensen

Valgåret 2017 blir dramatisk, fordi få stemmer i ett eller to fylker kan avgjøre hvem som holder neste nyttårstale som statsminister. Fire av de partiene som er på Stortinget i dag, har over lang tid balansert rundt sperregrensen. Miljøpartiet De Grønne, Venstre, KrF og SV har allerede begynt neglebitingen.

Over eller under fire prosent er forskjellen på å få 1–2 eller 7–10 representanter på Stortinget. Hvem som kommer over og hvem som kommer under, vil også avgjøre om Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister, eller om Jonas Gahr Støre (Ap) tar over.

På Aftenbladets sammenstilling av de siste ni nasjonale målingene, presentert julaften, var det bare MDG som ikke var over de nødvendige fire prosentpoengene. For andre måned på rad var det likevel en ganske solid rødgrønn ledelse. A+SV+Sp ville fått 87 mandater og hadde fått regjeringsmakt uten å trenge hjelp fra MDG eller Rødt.

Samtidig ville flertallet forsvunnet på et blunk, dersom SV hadde fått under fire prosent (og KrF og V fortsatt ligger over).

Fenomenet Trygve Slagsvold Vedum og hans Sp er av mange utropt til årets vinnere i norsk politikk. De surfer på motstrømsbølgen som velter over Vesten og leverer spiselig nasjonalisme og tradisjonelle verdier i en innpakning de andre ikke får til. De vil bevare pelsdyrnæringen og ta livet av ulven. De godter seg når både Natur og ungdom og Natur og gamle i byene går i fakkeltog for det motsatte.

Vedum trenger ikke bli likt av alle, han behøver bare at sju til ni prosent klikker på liker-knappen. Det er situasjonen akkurat nå. Likevel har han ikke glemt at det ikke er veldig mange år siden også Sp snuste på sperregrensen. Én sak eller én begivenhet kan snu opp-ned på bildet. Det viste ikke minst flyktningkrisen i 2015.

SV og KrF vil i 2017 gå til valg uten å lime seg tett til noen regjeringskonstellasjon, noe som gjør landskapet åpnere og partiene friere.

Men dette gjør det også friere for de to statsministerkandidatene. Erna Solberg profitterer på sin uhøytidelighet og på at hun ofte får det som hun vil, selv om Frp’s statsråder og stortingsgruppe gjør det de kan for å plage og pine det blåblå prosjektet. Dette bryr velgerne seg mindre om enn kommentatorene.

Det samme gjelder Jonas Gahr Støre, som har stor tillit i velgermassen, selv om kommentariatet mener han er utydelig.

Akkurat nå ser det altså ut til at det er de små partiene som må ta smellene på vegne av de store. Det er flere av dem som trenger en pelsdyrsak.