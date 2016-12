Egentlig handler "Deilig er jorden"- og hijab-diskusjonen om det samme

Tilsynelatende er de to diskusjonene helt ulike. Den ene handler om det mange føler er fremmed, et tøystykke som signaliserer en religion som for få år siden ikke var påtakelig synlig i den norske hverdagen. Den andre handler om det som er velkjent for nordmenn flest, vår måte å feire julehøytiden på i en blanding av nisseunderholdning og troskulturen som har røtter i fortellingen om gudebarnet som ble født i en stall.

Kontrastene er altså åpenbare; det som føles ukjent mot det som er velkjent, det som er fremmed mot det nære, det som føles truende, mot det som føles trygt.