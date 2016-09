Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø sier til Dagens Næringsliv at hun hadde forventet å bli orientert om et bud på 10 milliarder kroner for Lyses Altibox-konsept. Bakgrunnen er at styreleder Harald Espedal ikke orienterte Sagen Helgø og representanter for de andre eierne av Lyse om budet. Et samlet Lyse-styre støtter Espedals beslutning om ikke å orientere om budet, som lå godt under en verdivurdering Lyse selv har fått utført.

Det hadde i og for seg ikke vært noe å si på at Espedal hadde orientert eierne om budet, men det er heller ikke noen grunn til å kritisere ham for å ha latt være. Styret i Lyse opererer etter den styringsinstruksen de har fått av eierne gjennom de faste møtene i konsernet, og marsjordren lyser på langsiktig, industrielt eierskap. Altså det motsatte av kortsiktig og finansielt.