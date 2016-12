Det er beklagelig at Helse Stavanger kutter i tilbudet til de aller svakeste gruppene.

I forrige uke ble det kjent at Helse Stavanger er pålagt å kutte utgiftene sine med 9,4 millioner kroner, og at dette kuttet blant annet vil ramme to tilbud som er myntet på særlig svake grupper, nemlig rusmestringsenheten ved Stavanger fengsel og legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Kutter rustilbud på 9,4 millioner i Stavanger