For få kvinner i bispekampen

AFTENBLADET MENER: Stavanger bispedømme skal få ny biskop, og fem kandidater er løftet fram. Bare en av dem er kvinne. Det er for dårlig.

Når Den norske kirke skal ha ny biskop, får offentligheten en uvanlig innsikt i en komplisert ansettelsesprosess. Mens andre toppstillinger ofte besettes i lukkede rom, gjør kirken døren høy og porten vid og inviterer oss alle inn. Vi får vite hvem som foreslås, vi får ofte vite hvem som ikke vil være med i løpet, og vi får vite hvilke finalister som står igjen til slutt - før menigheter og prester og andre ansatte og teologer får lov til å uttale seg. Dette er en kraftfull åpenhet som fortjener respekt.

Samtidig er åpenheten kanskje noe av forklaringen på at bare en eneste kvinne har tatt utfordringen. Nominasjonskomiteen har spurt flere enn 15 kvinner om å stå på listen, og Sigrid Sigmundstad fra Hjelmeland er den eneste som takket ja. Det er tøft, og hun fortjener både takk og ros for at hun gjør kvinnekampen i kirken til noe mer enn en kamp med ord. Hun sier nemlig ikke bare ja til å stille, hun går også inn i en offentlig rolle som kan være krevende.