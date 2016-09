Halvhjertet tilbaketog fra oljeministeren

AFTENBLADET MENER: I juni gjorde regjeringen havbunnen fra Sele i nord til Ogna i sør til et marint verneområde. I august ble strekningen til et leteområde for olje. De politiske kløeriene i forbindelse med 24. konsesjonsrunde begynner å bli mange.

Olje- og energiminister Tord Liens (Frp) invitasjon til oljeselskapene om å nominere nye leteområder gikk denne uken fra å være en parodi til en farse. Det begynte med tradisjonell kritikk fra miljøbevegelsen og regjeringens støttepartier etter at invitasjonen kom på oljemessen ONS i Stavanger, men fortsettelsen har vært verre.

I forrige uke ble offentligheten klar over at departementet ikke har unntatt kontroversielle områder ved Lofoten og Møre, selv om limet i støtteerklæringen til regjeringen fra Venstre og KrF er at disse områdene ikke skal konsekvensutredes. Lien prøvde først å si at dette handlet om noe annet, før statsminister Erna Solberg satte i verk en politisk realitetsorientering som førte til at de omstridte områdene ble fjernet fra invitasjonen.