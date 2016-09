Kjør debatt om gatekunst!

Nuart-festivalen som er i gang i disse dager, har i løpet av de siste årene gått den veien som så mange marginale og opprørske uttrykk har gjort før: Fra et undergrunnsfenomen for en liten klikk av entusiaster til en festival med bred støtte blant byens elite, med ordfører og formuende i spissen. Festivalen er støttet av Kulturrådet, kommunen og fylket, og har noen av regionens rikeste som økonomiske støttespillere.

I en slik situasjon er det helt påregnelig, og til og med sunt, at andre aktører i kunstmiljøet tar til orde for at Nuart og gatekunst ikke lenger er trendy og kult. Slik fungerer kunstscenen, motebransjen, arkitektur, musikk og de fleste andre kreative arenaer. Så snart noe har blitt vanlig og stuereint, vil avantgardistene se seg rundt etter noe nytt. Denne mekanismen sørger for at feltet ikke stivner, at det hele tiden er i bevegelse. Dette er bra.