Kongen har et poeng: Det må satses på forebyggende arbeid

Den går blant annet gjennom forebyggende arbeid og opprustning av tilbud som gir en annen mening med livet. Dette er kostbart, men resultatet av å ikke øke innsatsen, er enda verre.

Det er ikke bare i Oslo det kan være vanskelig å være ung, men mer enn noen andre steder er det der det har utviklet seg så store, destruktive miljøer, at det gjør hele bydeler både utrygge og utrivelige.

Det var nok dette kong Harald hadde i tankene, da han i sin nyttårstale grep fatt i en ordveksling mellom en politibetjent i oslopolitiets gatepatrulje og en ungdom godt ute på skråplanet:

Da den unge gutten mente politimannen bare drømte når han trodde på en endring for ham og kameratene, svarte politimannen: «Kanskje det. Men min drøm starter med deg. Da ble gutten stille,» siterte kongen.

Kongens observasjon er god, og viktig. For det første viser situasjonen at det alltid er utveier for dem som er inne i en negativ spiral. For det andre er den et nytt eksempel på at det er ganske mange mennesker som bruker livet sitt på å hjelpe andre inn på bedre spor.

Den aktuelle politibetjenten, Jan Erik Bresil, sier til NRK at talen var en anerkjennelse til alle de politibetjentene som hver dag jobber med forebyggende arbeid. «Vi kan ikke redde alle, men vi kan redde en og en», sier han.

Anerkjennelsen er lett å slutte seg til, men den går lengre enn til Gatepatruljen i Oslo, for forebyggende arbeid handler om flere ting og flere folk enn unge, kriminelle.

Ikke minst innen rusomsorgen er det viktig at det fins lavterskeltilbud som både hjelper folk til en bedre hverdag, men også sparer samfunnet for de belastningene og omkostningene det påfører oss å la ting skure og gå.

I 2016 ble titusenvis av familier i Rogaland berørt av nedgangstidene i petroleumsindustrien. Mange hadde sitt første møte med NAV. Stadig flere står i fare for å komme inn situasjoner med motløshet, mangel på oppgaver og mindre penger å rutte med.

Det er i slike situasjoner både frivillige og profesjonelle må bidra. Men det er også i slike situasjoner det offentlige har en tendens til å stramme inn. Litt for ofte handler budsjettkutt om å ta bort tilbud til de svakeste, enten det gjelder i form av tilskudd til idrettsaktiviteter, opprettholde stimulerende tilbud for rusmisbrukere eller å skape meningsfylte tilbud i skoler og andre kommunale bygg, som ellers holder stengt. Og her kom stavangerordfører Christine Sagen Helgø (H) kongen i møte, da hun i sin tale viste til København som holder biblioteker og idrettsanlegg åpne døgnet rundt. «Tenk hvis Sølvberget og Sørmarka arena kunne være åpne og tilgjengelig for alle, alltid,» sa Helgø.

Det vil komme bedre tider, men i mellomtiden kan vi ikke legge bak oss en slagmark med unge og rusavhengige som aldri fikk mulighet til å komme videre. Der har kongen et viktig poeng og politikerne en enorm utfordring.