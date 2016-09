"Folk er nå så forskjellige, og det er helt greit". Omtrent sånn kan innholdet i den talen kong Harald holdt på Slottets hagefest torsdag sammenfattes. Kongen minnet oss på at vi liker ulike ting og tror på ulike ting, men at dette ikke trenger å hindre oss i å føle at vi er del av et stort Vi. Det er summen av alle oss som bor her som utgjør Norge.

Denne avisa har tidligere i år tatt stilling i den prinsipielle debatten om hva slags styreform Norge bør ha, og vi mener at en avskaffelse av monarkiet er det riktige. Dette hindrer oss selvsagt ikke i å anerkjenne de gode sidene, både på det personlige plan og det mer overordnede, ved dagens norske kongefamilie.