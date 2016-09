Sikkerhet er ikke et personlig ansvar

Det er farlig å jobbe i oljå. Potensialet for både store og små ulykker er stort i et arbeidsmiljø som preges av brennbare og eksplosive materialer, maskiner med bevegelige deler, dårlig vær og lange arbeidsdager. Derfor er det en prestasjon Norge kan være stolte av at antallet uønskede hendelser på sokkelen ikke er høyere enn det er. Årsaken til dette er mange tiår med arbeid for å skape et trygt arbeidsmiljø.

Alle toppledere i oljå, inkludert Statoil-sjef Eldar Sætre, sier at sikkerhet er prioritet nummer en. Og at det aldri vil komme på tale å inngå kompromisser med sikkerheten, heller ikke når det nå skal spares penger. Det er ingen grunn til å tvile på at Sætre mener det han sier. Sætre og resten av Statoils ledelse var og er sterkt personlig preget av helikopterstyrten på Turøy, som kostet 13 mennesker livet.