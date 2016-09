De siste to årene har vært knallharde for den russiske befolkningen. Kollapsen i oljeprisen har kostet Russland dyrt. Millioner av russere har fått dårligere råd, mange har mistet jobbene sine. I et normalt demokrati ville dette satt tilliten til statsledelsen på harde prøver, og det ville ikke vært unormalt med et valgskred for opposisjonen. Men Russland under Vladimir Putin er langt fra noe normalt demokrati.

Hele 82 prosent av russiske velgere mener nemlig at president Putin gjør en god jobb. Støtten han nyter godt av i brede lag av befolkningen har gjort at han har sluppet unna med å konsolidere makten sin, innskrenke demokratiet og føre kostbare kriger i utlandet (Syria åpent og Ukraina i det skjulte).