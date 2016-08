Utslippene må ned

"For norsk økonomi er det viktig å forlenge oljealderen slik at omstillingen blir minst mulig smertefull", sa statsminister Erna Solberg til Dagens Næringsliv mandag. Regjeringen åpner nemlig for en 24. konsesjonsrunde, og lover dermed oljeindustrien nye utbygginger. Det var selvsagt ikke tilfeldig at nyheten kom samme dag som ONS åpnet, i et Rogaland som kjenner nedgangstidene tynge.

Men det er ikke lett å vite hvilken fot man skal stå på. Er det gode nyheter? For bransjen må det jo være det. For norsk økonomi? Det er fort gjort å si ja, fort gjort å støtte Solbergs resonnement om at dette må til, for at vi skal komme gjennom omstillingen på en mest mulig smertefri måte.