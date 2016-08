I dag åpner ONS, oljemessen i Stavanger. Det meldes om mer nøkterne utstillere, og lavere champagnefaktor, men interessen er fremdeles stor og utstillerne mange.

Det er viktig for oss alle. Vi skal ennå i mange år utvinne olje, vi skal gjennom et grønt skifte, og vår region må komme seg gjennom vanskelige tider for næringslivet med troverdighet, kompetanse og gode forretningspartnere i behold.