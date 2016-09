Fem trekk som kjennetegner evnerike barn: Slik vet du om barnet ditt har spesielle evner

Mellom 2 og 5 prosent av alle barn er spesielt evnerike. Er ditt barn blant dem?

Jørgen Smedsrud, stipendiat ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, forsker på evnerike barn. Han mener det er fem trekk som ofte kjennetegner spesielt evnerike barn:

1) Barnet er over gjennomsnittlig nysgjerrig

– Barnet stiller mange spørsmål og har evne til å tenke abstrakt. Det har logisk resonneringsevne og lærer fort, sier Smedsrud til Aftenposten

2) Barnet har tidlig et høyt ordforråd og har god forståelse for matematikk

Barnet har god språkforståelse og bruker tidlig mange ord.

– Men dette trenger ikke alltid være tilfellet. Noen vil snakke sent fordi de er perfeksjonister, påpeker Smedsrud.

– Det er også vanlig at barna har god tallforståelse.

Spesielt evnerike barn vil ofte være svært kreative og ha mange løsninger. Roald, Berit / BYRÅ

3) Barnet er spesielt kreativt

Kreative barn vil ofte veldig ha mange løsninger på et problem.

– En måte å teste barnets kreativitet på, kan for eksempel være å spørre hva en binders kan brukes til. Et kreativt barn vil kunne snakke lenge om det og komme med mange forslag, mens andre barn vil si konkret hva man vanligvis bruker det til, sier stipendiaten.

Han påpeker at det ofte er lite rom for å tenke kreativt i norsk skole.

– Skolen presenterer ofte svar, som de forventer at barna lærer seg, istedenfor å spørre om tankeprosessen rundt å finne et svar.

4) Barnet har spesielt høy intelligens

Barnet har over en IQ på 130.

– I Norge har vi ingen tradisjon for å sjekke intelligens. Men dette kan være et nyttig virkemiddel dersom barnet presterer dårlig på skolen og man likevel tror det er spesielt evnerikt. Da vil det være nyttig å kunne vite at de faktisk er svært intelligente, sier Smedsrud.

Han understreker at det å utsette barn for unødvendig testing ikke bra.

5) Barnet er overfølsomt

Mange av de evnerike barna er overfølsomme.

– Flere av dem sliter med at de er emosjonelt oversensitive. Det kan for eksempel bety at de tar seg veldig nær av kritikk fra lærer og medelever. Det er også mye mobbehistorikk blant de evnerike, sier Smedsrud.

Hva gjør man dersom man tror barnet har spesielle evner?

– Først og fremst bør man blir veldig glad dersom barnet har spesielle evner. Men dersom barnet ditt kjeder seg, bør man ta en prat med læreren, mener Smedsrud.

Han tror de fleste lærere vil være villige til å gi flere utfordringer dersom man ber om det.

– Faren er om det blir konflikt med skolen. Da må man eventuelt kontakte PPT, men der er det veldig ujevn kompetanse.

Smedsrud understreker at mange osloskoler flinke til å tilrettelegge for elever.

– Dersom barnet ikke får tilstrekkelig utfordringer, er problemet at de ikke opparbeider gode arbeidsvaner.

– Forskning viser at intellektuell kapasitet er viktig for å lykkes i skolen. Men det som enda viktigere, er å stå i en utfordring over tid. Det er det mange evnerike som ikke lærer, sier han.