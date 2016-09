Filippinene: – Sekkingstad er frigitt, må bli på Jolo

– Jeg er glad og lettet over at Kjartan endelig er satt fri fra Abu Sayyaf. Det viktigste nå er at han er frisk og ikke skadd på noen måte, sier Sekkingstads bror, Odd-Kåre Sekkingstad, til NTB.

Filippinenes fredsminister Jesus Dureza bekreftet lørdag at Sekkingstad var satt fri av Abu Sayyaf-geriljaen samme dag, og at han var i god form.

56-åringen ble bortført fra ferieanlegget Oceanview Resort på øya Samal natt til 22. september i fjor.

Nordmannen skal ved frigivelsen ha blitt overlevert til separatistgruppen Moro-folkets nasjonale frigjøringsfront (MNLF), som Filippinene har en fredsavtale med.

Sekkingstad skulle deretter flys ut fra øya Jolo lørdag kveld, men styrtregn og mørkets frembrudd førte til at avgangen måtte utsettes. Han skal derfor overnatte hos MNLFs leder Nur Misuari natt til søndag, ifølge Dureza.

Ikke bekreftet

– Filippinske myndigheter har bekreftet at Sekkingstad ikke lenger er i fangenskap hos Abu Sayyaf, sier utenriksminister Børge Brende (H) etter å ha vært i kontakt med Dureza. Men Utenriksdepartementet kan ikke selv bekrefte at nordmannen er frigitt.

Sekkingstad blir trolig overlevert til filippinske myndigheter søndag, ifølge Brende.

– Ifølge filippinske myndigheter befinner Sekkingstad seg nå på et forholdsvis trygt sted. Vi følger situasjonen nært og arbeider nå sammen med filippinske myndigheter for å bringe Sekkingstad endelig i sikkerhet, sier Brende.

– Vi fortsetter å arbeide med saken og vil ikke slippe gleden løs før Sekkingstad er i god behold hos filippinske myndigheter, sier han.

– Takket presidenten

Gisseltakerne skal ha mottatt om lag 5 millioner norske kroner i løsepenger for Sekkingstad, ifølge nettstedet The Philippine Star. Det er ikke kjent hvem som har betalt, men norske myndigheter avviser at de har gjort det.

Fredsminister Dureza sier han snakket med Sekkingstad på telefon lørdag.

– Takk, president Duterte! var det første nordmannen sa, ifølge ministeren.

Et planlagt møte mellom Sekkingstad og Filippinenes president Rodrigo Duterte og Dureza lørdag måtte utsettes.

– Jeg kommer til å fly ham ut av Jolo i morgen tidlig, sa Dureza lørdag.

– MNLF sentrale

Sekkingstad skal ha blitt overlevert til MNLF i kommunen Patikul i Sulu-regionen lørdag rundt klokken 16 lokal tid.

MNLF skal i følge filippinske tjenestemenn ha spilt en avgjørende rolle i forhandlingene for å få nordmannen frigitt.

Antropolog Arne Røkkum er inne på det samme.

– Kontakten med gisseltakerne har gått via MNLF, som er en av to store muslimske organisasjoner i landet. I det siste har det vært daglige tegn på at president Rodrigo Duterte har vært på gli med å innfri politiske krav fra MNLF, og kanskje dette er et svar fra MNLF på at Duterte ser ut til å lytte til og følge opp krav fra muslimske fraksjoner, sier han til NTB.

Sekkingstad ble bortført av Abu Sayyaf sammen med de to canadierne John Ridsel og Robert Hall og Halls filippinske kjæreste Marites Flor i september i fjor.

Ridsel og Hall ble drept da kravet om løsepenger ikke ble innfridd, mens Flor ble sluppet fri i juni. Sekkingstad har angivelig blitt holdt fanget på øya Jolo.

