Høyesterett: «Bare tilfeldigheter gjorde at ingen ble alvorlig skadet eller døde»

Elling Svela

Helikopteret fra Fonnafly knakk i to da det styrtet i alpinanlegget i Røldal 27. april 2013. Piloten var leid inn for å fly under arrangementet Freeride Challenge. Det skriver Bergens Tidende

Ifølge en fersk dom fra Høyesterett foretok piloten en brå manøver mens helikopteret var mindre enn 150 meter over bakken. Så skjedde dette, ifølge dommen:

«Han trakk først nesa på helikopteret kraftig opp slik at helikopteret steg bratt, og deretter dreide han fartøyet inn i en 360 graders venstresving slik at det beveget seg raskt mot bakken i økende fart. Han klarte ikke å få avsluttet manøveren i tide, og helikopteret styrtet. Fra avgang og til havariet gikk det i underkant av 2 ½ minutt.»

Tiltalt for tre forhold

Fire passasjerer var om bord da ulykken skjedde, men ingen ble alvorlig skadd. I både tingretten og i lagmannsretten ble piloten funnet skyldig i flere brudd på luftfartsloven. Tiltalen gjaldt tre overtredelser: Flyging under fastsatt minstehøyde, ulovlig akroflyging og manøvrering av helikopteret på en skjødesløs og hensynsløs måte.

Nå har også Høyesterett behandlet saken, men kun med tanke på straffen. Den ble i både ting- og lagmannsretten satt til 60 dagers fengsel, samt at piloten i de to første rundene ble dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Nøyaktig det samme har Høyesterett enstemmig slått fast som en passende reaksjon, selv om dommerne påpeker at det finnes få lignende eksempler å basere seg på i rettskildene.

I sin gjennomgang skriver Høyesterett: «Det er utvist grov uaktsomhet av en yrkesutøver med et særlig ansvar for andres sikkerhet.»

Landets øverste rettsinstans trekker også inn dommen fra lagmannsretten, der manøvreringen ble karakterisert som skjødesløs og hensynsløs. «Den hadde ikke noe fornuftig formål, men var motivert av et ønske om å gi passasjerene en spennende opplevelse», heter det.

Og: «Bare tilfeldigheter gjorde at ingen ble alvorlig skadet eller døde.» Høyesterett legger også vekt på at akroflyging ikke er tillatt med den aktuelle helikoptertypen.

I formildende retning peker dommerne på at saken er blitt relativt gammel, og at pilotens flysertifikat ble holdt tilbake cirka to måneder lenger enn det skulle.

Selskapet strammet inn

Havarikommisjonen mente piloten hadde feilberegnet, og Fonnafly sa seg enig i at piloten hadde tatt sjanser:

- Vi arbeider kontinuerlig med våre piloter for å skape en sterk sikkerhetskultur. Vi vil bruke rapporten fra Havarikommisjonen aktivt i vårt arbeid. Etter ulykken innførte vi interne regler i selskapet som sterkt avgrenser flyging i lav høyde og setter spesielle krav til hvordan slike operasjoner eventuelt skal gjennomføres, sa Sverre Underbakke, daglig leder i Fonnafly, til BT i 2014.

Piloten skal ha vært på en bar kvelden før styrten. Det ble tatt promilleprøve av ham, og politiet uttalte at den var positiv.

Promilleprøven forsvant imidlertid for politiet, uten at noen vet hvorfor. Mannens forsvarer har tidligere sagt at det har vært en belastning for piloten at han ble mistenkt for å ha tatt prøven. Selv har piloten avvist at han var påvirket av alkohol.

Piloten får fem dagers fratrekk i fengselsstraffen fordi han har sittet i varetekt. Forsvarer for piloten, advokat Sveinung Eliassen, sier dette:

- Vi er skuffet over resultatet, men vi må bare ta det til etterretning.