Politiet sjekker kamera etter slosskamp

Det var klokka ett natt til mandag at en mann på 41 år ble slått ned av en ukjent ungdom. Hendelsen skjedde ved Kongsgårdbakken/Haakon VIIs gate i Stavanger sentrum. Historien er bekreftet av et vitne.

Politiet har likevel et så dårlig signalement av den unge mannen som slo, at de må gjøre videre undersøkelser. Mandag vil de se nærmere på hva overvåkningskameraer i området kan vise for å finne ut mer om hva som skjedde og hvordan mannen som slo så ut.

Den fornærmede 41-åringen fikk lettere skader og ble behandlet ved legevakten etterpå.