Reddet pinnsvin på 200 gram

– Jeg var ute og skatet da jeg la merke til det lille pinnsvinet i veien. Det holdt på å bli påkjørt, så jeg tok det opp på skateboardet mitt og tok det inn i hagen vår, forteller Christopher Hovdan på 12 år.

– Det er veldig kosete, sover masse og liker kattemat. Han heter forresten Oscar med C, forteller lillesøster Isolde Hovdan (9), som sammen med mamma Marianne har gjort sitt beste med å passe på pinnsvinet.

Hjelper pinnsvin

Etter å ha delt et bilde på Facebook av pinnsvinet, fikk familien tips om Pinnsvinhjelpen, en frivillig organisasjon som arbeider med å øke pinnsvinbestanden i Norge. Organisasjonen tar imot pinnsvin som er skadet eller for små til å ta vare på seg selv.

Fakta: Pinnsvin Finnes hovedsakelig langs kysten fra Østfold til Rogaland. Trives best i busker, kratt, grøftekanter, villnis og i uryddige hager. Voksne pinnsvin er 25-40 cm lange og veier fra 700-1600 gram. Hunnens drektighetstid er normalt på 35 dager. Får i gjennomsnitt fem unger i slutten av juni. Disse forlater ynglebolet når de er fem til seks uker gamle. Kan leve 8-10 år, men stor dødelighet det første året. Blir sjelden mer enn 5 år gamle. Spiser insekter, larver, snegler, meitemark, bær og sopp. Pinnsvinet er totalfredet.

– Jeg hadde så vidt hørt om det fra før, og fikk etter kort tid kontaktnummer til frivillige i Rogaland som var villige til å ta imot pinnsvinet, sier Marianne.

Tirsdag kveld var det klart for overlevering av Oscar, til Mona Olden på Åsen i Stavanger. Hun har vært frivillig i ett år, og hun har tatt seg av til sammen fire pinnsvin tidligere.

– Det begynte med at jeg selv fant et pinnsvin. Det var bittelite og helt alene, så jeg tok det inn. Da det ikke var plass hos frivillige i Rogaland, bestemte jeg meg for å bli en del av det selv, forteller Olden.

Olden forteller pinnsvinet vil bli boende hos henne til det stort nok til å ta vare på seg selv.

Søkte på nettet etter råd

I løpet av tiden Hovdan har hatt pinnsvinet, fant de fort ut hva pinnsvinet kunne spise, hvordan det skulle behandles og hva det ikke likte.

– Jeg har alltid drømt om å få ta vare på et pinnsvin, så jeg hadde fra før av søkt en del på nettet om pinnsvin, sier Christopher.

De er heller ikke redde for å bli stukket og holder gjerne pinnsvinet med bare hender.

– Det er så koselig å holde han i hendene for å se nærmere på pinnsvinet. Av og til stikker det, men det går fint, sier Christopher, samtidig som han holder Oscar i hendene.

– Også stinker det! Det lukta skikkelig i stua vår i dag morges, men det er veldig gøy å ha det hos oss likevel, sier Isolde.

Familien har regnet ut at pinnsvinet veier rundt 200 gram. Ifølge eksperter som de har vært i kontakt med, skal et pinnsvin på denne tiden av året ha en vekt på rundt 700 gram.

– Det er veldig søtt når det er så lite, men det hadde aldri klart seg på egenhånd. Vi har derfor prøvd å finne ut hva vi kunne gjøre med pinnsvinet, sier Marianne Hovdan.

Underernært

Ettersom pinnsvinet var helt alene og lite, regner familien med at moren til pinnsvinungen antageligvis har blitt drept, påkjørt eller tatt av et annet dyr. Samtidig kan pinnsvinet også bare være underernært.

– Det er vanskelig for pinnsvinene å finne seg mat. Det kan derfor være grunnen til at pinnsvinet er så lite, sier Olden.

Det kan også være at Oscar muligens må få seg et navnebytte, da det kunne tyde på at pinnsvinet så ut til å være en jente.