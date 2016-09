Onsdag kveld annonserte Eirin Sund på Facebook at hun trakk seg fra nominasjonsprosessen. Torsdag morgen var nominasjonslista klar, med Torsein Tvedt Solberg på toppen.

Fikk SMS i natt

- Jeg er overveldet, sier Torstein Tvedt Solberg til Aftenbladet.

Han er spesielt glad for at både han og Hege Haukeland Liadal ble nominert enstemmig.

- Det blir nok litt feiring nå ja, sier Tvedt Solberg.

- Når fikk du vite at du toppet lista?

- Jeg visste at det har vært intenst arbeid til siste slutt. I natt en gang fikk jeg SMS om resultatet, sier Tvedt Solberg.

LES OGSÅ:

Eirin Sund trekker seg som kandidat til stortingsvalget: - Jeg vil ikke savne spillet om posisjoner

Eirin Sund (Ap) offentliggjorde onsdag at hun trekker sitt kandidatur etter signaler fra nominasjonskomiteen.

Det kunne ha åpnet veien for en pallplass for Stavanger-profilen Cecilie Bjelland (Ap).

Per nå må hun belage seg på en kamp om den noe mer usikre 4. plassen med ungdomskandidat Julia Wong fra Sandnes. For både Bjelland og Wong er foreslått på 4. plass etter dissens i komiteen. Likevel viste snittet av ni målinger i august at Rogaland Ap er inne med et ekstra mandat, så 4. plassen kan fort gi fast plass i Rogalandsbenken på Stortinget.

Andreplassen er nokså ukontroversiell der en samlet komité ønsker stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal som et kvinnelig nordfylkealibi.

Men på tredjeplass var det dissens i komiteen. Flertallet vil satse på den som fikk tredje mest stemmer i Gjesdal under fjorårets kommunevalg: Tom Kalsås. 30-åringen er nestleder i Gjesdal Ap.

To komitémedlemmer ønsker Morten Larsen fra Stavanger på 3. plass.

Syv komitémedlemmer ønsker samme Larsen på 5. plass, mens to medlemmer ønsker Kalsås på 5. plass.

Rogaland Ap fikk tre mandater på Stortinget etter stortingsvalget i 2013. Da fikk partiet en oppslutning på 22,6 prosent av stemmene i fylket.