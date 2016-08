322 reinsdyr trolig drept av lynnedslag

En oppsynsmann fra Statens naturoppsyn gikk fredag rett inn i et område hvor døde villrein lå tett i tett i terrenget. I alt er det funnet 322 døde reinsdyr på et lite område sør på Hardangervidda i Telemark. Trolig har flokken blitt truffet av lyn da et kraftig uvær passerte over området fredag.

– De lå døde i et ganske konsentrert område. Reinsdyr er flokkdyr og står ofte tett sammen. Under et kraftig tordenvær kan de ha stått enda tettere sammen i frykt, sier Knut Nylend ved Statens naturoppsyn sentral Skinnarbu i til NTB.

Privat jaktområde

Oppsynsmannen fant de mange dyrene døde i et privat jaktområde på vidda mellom Møsvatn og Kalhovd i Telemark. Det er godt utenfor allfarvei og relativt langt unna nærmeste tursti i fjellet.

Folk fra Statens naturoppsyn var i området søndag for å telle og ta prøver av dyra. De ble fløyet inn til det utilgjengelige området.

– Vi har sendt opp et lag på åtte personer som tar prøver som skal sendes til Veterinærinstituttet for undersøkelser. Da vil vi også få vite sikkert hva dyrene døde av, sier Nylend.

Det er ikke avgjort om de døde dyrene skal bli liggende i terrenget eller om de må fjernes på noe vis. Dette spørsmålet vil Miljødirektoratet og Mattilsynet sammen ta en beslutning om.

Jakttid

Det er omtrent 10.000 villrein som vandrer over et området på 8.000 kvadratkilometer på Hardangervidda. Nylend sier villreinen er sky og flytter seg rundt i større og mindre flokker avhengig av vær og vind. Jaktsesongen startet 20. august og setter også preg på dyrenes vandring.

– Vi har hørt om at husdyr som har blitt truffet av lyn, er drept, men jeg kan ikke huske å ha hørt om at lynnedslag skal ha tatt livet av dyr i et slikt omfang. Vi vet heller ikke om det kan dreie seg om ett eller flere lynnedslag, det vil bare bli spekulasjoner, sier Nylend.

Hardangervidda er Norges største villreinområde. Det er utstedt om lag 8.000 jaktløyver for området, men Naturoppsynet regner med at om lag 30 prosent av den utstedte kvoten vil bli tatt, noe som vil være i overensstemmelse med ønsket uttak for å bevare en livskraftig stamme i området.