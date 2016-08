51 personer evakuert etter gasslekkasje i Oslo

Politiet fikk melding om gasslekkasjen ved Joh. Johansson kaffe på Filipstad klokken 10.04.

- To personer har besvimt, men har kommet seg ut av bygget. To personer til er syke, opplyste operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Klokken 10.45 opplyste politiet at seks personer er brakt til sykehus, og at 51 personer er evakuert.

- Ingen av de seks viser tegn til alvorlig skade, men de skal undersøkes for å finne ut hva de har fått i seg, sier operativ leder helse Bjørn Sveen.

Vet ikke hva slags stoff

Det ble først meldt at det var snakk om propangass, men brannvesenet kan ikke bekrefte hva slags stoff det er snakk om. Han sier videre at de vet at det finnes både propan og nitrogen i bygget, og at de har stengt ned disse kildene.

- Hvis det hadde vært propan, ville det luktet, men det er ingen som har luktet noe, og vi har ikke fått noen utslag på målinger så langt, verken av propan eller nitrogen. Så vi går bredt ut for å finne ut hvor dette kan stamme fra, sier fungerende brigadeleder i brann- og redningsetaten i Oslo, Steinar Preus-Olsen til NTB.

Avsperret

Etterforskere fra politiet er på stedet for å finne ut hvordan lekkasjen kunne oppstå, sier politiets innsatsleder Rune Bjørsvik.

- Daglig leder er rutinemessig pålagt å varsle Arbeidstilsynet slik at den biten blir ivaretatt, sier Bjørsvik.

Preus-Olsen sier at de også kontrollerer nabobygget der de vet det også er gasser.

Etter at meldingen kom inn, søkte brannvesenet med røykdykkerutstyr gjennom bygget for å sjekke om flere personer var rammet av lekkasjen.

Filipstadkaia er avsperret som følge av hendelsen.