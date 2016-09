Aftenposten vier hele forsiden til Facebook-kritikk

«Dear Mark Zuckerberg» står det med store bokstaver over hele fronten på Aftenposten. Forsiden er dekket med bildet fra Vietnamkrigen som har blitt heftig debattert de siste ukene etter at nettsamfunnet begynte å sensurere det.

Sjefredaktør i avisen Espen Egil Hansen skriver et åpent brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg. Bakgrunnen er at Hansen har fått beskjed om å slette bildet, som illustrerte en artikkel Aftenposten delte på Facebook.

«Nå skriver jeg til deg for å fortelle at jeg ikke vil etterkomme kravet om å fjerne et dokumentarfoto fra Vietnamkrigen tatt av Nick Ut. Ikke nå, og ikke i fremtiden», skriver Hansen.

Det hele startet da forfatter Tom Egeland i slutten av august delte det ikoniske krigsbildet av Kim Phuc og ble stengt ute av Facebook som resultat. Senere har en rekke andre delt bildet som en reaksjon, deriblant Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum, som onsdag denne uken ble utestengt fra nettsamfunnet i 24 timer.

«Hør, Mark, dette er alvorlig. Først lager dere regler som ikke skjelner mellom barnepornografi og berømte krigsbilder. Så praktiserer dere reglene uten rom for sunt skjønn. Deretter sensurerer dere også kritikk av og debatt om avgjørelsen - og straffer den som våger å kritisere», fortsetter Hansen.

Statsministeren: Facebook tråkker feil i bildesaken

- Facebook tråkker feil når de sensurerer slike bilder, skriver statsminister Erna Solberg (H) på sin Facebook-profil om fjerningen av det ikoniske bildet fra Vietnam-krigen.

- Her ser vi et bilde som har vært med på å forme verdenshistorien. Et bilde av et vettskremt barn som flykter fra krig. Jeg setter pris på arbeidet Facebook og andre medier gjør for å stoppe bilder og innhold som viser overgrep og vold. Det er viktig at vi alle bidrar til å bekjempe vold og overgrep mot barn, skriver statsministeren ifølge Dagens Næringsliv.

- Men Facebook tråkker feil når de sensurerer slike bilder. Det bidrar til å bremse ytringsfriheten, legger hun til.

