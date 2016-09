Anundsen: - Uholdbar situasjon på Gardermoen

Men han vil samtidig ikke åpne lommeboka for å løse de akutte problemene.

- Dette er en uholdbar situasjon som må rettes opp innenfor de rammer som Stortinget har vedtatt, sier Anundsen til NTB.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik ba lørdag Anundsen om å rydde opp.

- Ressursene til politiet er et politisk ansvar. Det er justisministeren sin oppgave å sikre at dette skjer, slår hun fast.

- Bristepunkt

- Vi har nådd et bristepunkt, sier politistasjonssjefen på Gardermoen, Paal Sørhagen, til NTB.

- Vi klarer ikke å få ressursene til å strekke til. Vi blir veldig sårbare dersom noen blir syke, sier han.

Politiposten på Gardermoen måtte stenge både fredag og lørdag, fordi alt tilgjengelig personell trengtes i passkontrollen. Det rammer blant annet passasjerer som av ulike grunner trenger nødpass.

Også i juni varslet politiet ved Oslo lufthavn at de ikke hadde kapasitet til å utstede nødpass. Da slo Anundsen fast at politiet skal yte publikum nødvendig service, som å utstede reisedokumenter.

Sikkerhetsrisiko

Ansatte på Gardermoen politistasjon ringte lørdag til NTB og fortalte om problemene.

- Dette har ingen ting med sykdom å gjøre. Vi er kronisk underbemannet, vi mangler 70 folk, sier en som ikke ønsker å få navnet sitt på trykk.

Lørdag var det opptil tre timers venting i passkontrollen, får NTB opplyst.

Politiet frykter at slitasjen på de ansatte kan gå ut over sikkerheten. Onsdag uttalte politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt til NRK at presset på grensekontrollen nå er så stort at terrorister og kriminelle i verste fall får passere.

Tre grep

Tajik mener at i første omgang må politietaten selv finne midler sammen med Politidirektoratet og sikre at passkontrollene kan gjennomføres på en skikkelig og trygg måte.

Mer langsiktig foreslår Arbeiderpartiet tre grep for å bedre utnyttelsen av politiressursene: at politiet får nok penger til å ansette nyutdannede politifolk, at det settes av nok midler til drift og at sivile overtar enkelte administrative oppgaver og frigjør politiressurser.

Dialog med POD

Ifølge Sørhagen har Gardermoen politistasjon i lengre tid vært i dialog med Politidirektoratet (POD) for å se om noe kan gjøres med bemanningen.

- Utfordringen er at Gardermoen politistasjon er helt annerledes enn et politidistrikt. Vi er låst til den voldsomme aktiviteten som er, og situasjonen blir bare verre og verre fordi flytrafikken øker, framholder Sørhagen.

Politistasjonen hadde et møte med POD i juni.

- Vi venter på et nytt møte, sier Sørhagen, som avviser at stengingen av politiposten er en aksjon for å synliggjøre bemanningsproblemene.

- Sånt gjør vi ikke. Vi tar ansvar for de oppgavene vi har, slår han fast. (©NTB)