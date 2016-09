Ap vil foreslå skolemat til alle

- Å sørge for at barn spiser sunn mat i løpet av skoledagen er noe av det mest effektive vi kan gjøre for folkehelsen, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) til Trønder-Avisa.

Hun sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité og ønsker i første omgang et prøveprosjekt i 50 kommuner.

- Mange skoler har allerede innført enkle måltider som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre. Det må være stor grad av frihet for kommunene og skolene til å innrette et tilbud om skolemat, slik det passer lokalt, sier Kjerkol.

Ap har ikke alle detaljene klare for skolemat ennå. Partiet vil først foreslå å be regjeringen komme opp med ulike alternativer for finansiering, organisering og innretning av skolemåltidet. (©NTB)