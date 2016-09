Bombetrussel mot TV 2

TV 2 har i ettermiddag evakuert sine bygninger i Bergen og Oslo. Det skjer etter en eller flere telefoninnringinger.

Kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl bekrefter truslene.

- Det stemmer at vi har fått en telefon til både Oslo og Bergen. I henhold til våre rutiner har vi valgt å evakuere begge bygningene, sier Dahl til bt.no.

- Oppfattet som bombetrussel

Rundt 450 mennesker jobber vanligvis i hver av bygningene.

Operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt sier at politiet ble varslet av TV 2 klokken 15.47.

- Det ble ringt inn noe som ble oppfattet som en bombetrussel. Evakueringen ble iverksatt før vi kom til stedet, sier Samsonsen.

På telefon til resepsjonen

Patruljer er nå på stedet for å samle inn informasjon. Samsonsen ønsker foreløpig ikke å si noe om hvor truslene kom fra. Ifølge TV2.no kom bombetrusselen på telefon til resepsjonen i Bergen klokken 15.40.

Deretter kom tilsvarende trussel mot Oslo. TV-kanalen på Nøstet skriver at truslene ble ringt inn fra et utenlandsk nummer, men at innringeren snakket norsk.

Saken oppdateres.