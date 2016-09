Diskrimineringsombudet: - Viktig med en avgjørelse

Mandag ble frisør Merete Hodne på Bryne dømt til å betale en bot på 10.000 kroner for å ha nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til salongen sin.

Diskrimineringsombudet har tidligere behandlet en klage i samme sak, og konklusjonen var at Hodne hadde brutt diskrimineringslovgivningen. Nå har Jæren tingrett avgjort at handlingen også er i strid med straffelovgivningen.

- Det som er viktig, er at man har fått en avgjørelse og en fellende dom som slår fast at det ikke er adgang til å nekte noen en tjeneste eller service på grunn av personens religion og tro. Dommen slår fast at vi har trosfrihet i Norge, sier Bjurstrøm til NTB.

Hun mener avgjørelsen er viktig fordi den er den første i sitt slag, men minner om at dommen er anket.

- Vi har nok ikke hørt siste ord i saken ennå, mener hun.

Diskrimineringsombudet har ikke inntrykk av at saker som hijab-saken er vanlige i Norge.

- Vi ser ikke denne typen saker ofte, så jeg tror ikke dette er et stort problem, men kan ikke utelukke at det finnes mørketall, sier Bjurstrøm.