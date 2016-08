Eldre bilister inviteres til oppfriskningskurs

Målet med kurset er å tilføre de eldre bilførerne «kunnskap som gir økt sikkerhet i de situasjonene der man kan møte ekstra utfordringer», forteller Anne Karin Espeland. Hun er regionkontakt for Bilfører 65+ i Vegvesenet. Hun understreker at ingen skal teste kjøreferdighetene eller hva deltakerne kan om trafikkreglene, og at ingen risikerer å bli fratatt førerkortet.

- De som har vært på kurs, har gitt tilbakemeldinger om at det har vært nyttig å ta med seg videre, sier Espeland. Hun legger til at kurset har en forebyggende effekt, og at forskning viser lavere risiko etter å ha gjennomført kurset.

- Statens vegvesen jobber med trafikksikkerhet hver dag, og selvsagt er vi opptatt av de eldre også. Vi ønsker derfor at de skal være aktive og ha gleden av å kjøre bil på en trygg måte så lenge som mulig.

Utsendingen av brev til 70-åringene fortsetter hver måned utover høsten og vinteren.