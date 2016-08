I tillegg ble lyddesigner Christian Schaaning belønnet for prisen for beste lyddesign, mens Lars Erik Hansen mottok prisen for beste visuelle effekter.

Spenningsdramaet, som skildrer hva som ville skjedd dersom fjellpartiet Åkeneset ville rast ned i Geirangerfjorden og skapt en bølge på over 80 meter, ble den mest sette filmen på norske kinoer i 2015.

De 832.643 personene som så filmen på ulike kinoer rundt om i Norge, fikk blant annet se skuespillerne Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp og Amanda-utdelingens programleder Jonas Oftebro forsøke å unnslippe «Bølgen».

