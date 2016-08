Flest omkom i Rogalands-trafikken i sommer

Hittil i år har 95 mennesker mistet livet i trafikken, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

I juni omkom 15 personer (mot ni året før) og 22 personer i juli (mot 15 i 2015). I august har hittil 11 personer mistet livet, noe som er tre færre enn samme måned i fjor.

- Vi har ingen enkel forklaring på utviklingen. Selv om tallene er en del høyere enn fjorårets rekordlave antall omkomne, er det likevel lavere enn andre foregående år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Den foreløpige analysen av sommerulykkene viser at menn står for hele økningen i antall omkomne, spesielt de som er over 45 år. Mens det omkom seks færre kvinner i juni, juli og august enn i fjor, var det 16 flere menn som omkom.

Sju døde i Rogaland

Rogaland har vært hardest rammet i sommer, med sju drepte, mens Vestfold og Nord-Trøndelag er de eneste fylkene som har kommet seg gjennom sommeren 2016 uten en eneste dødsulykke i trafikken.

Dødslykkene i Rogaland:

Skipper Worse i sorg etter dødsulykke

Ålgård-kvinne (63) og mann (74) omkom i ulykken på E39

Kvinne i 40-årene omkom i trafikkulykke i Tysvær

Navnet på omkommet mann fra Sola er frigitt

Nå skal Havarikommisjonen prøve å finne årsaken til dødsulykken

Dødsulykke på Buevegen

I løpet av de åtte første måneder har 95 personer omkommet i trafikken. Dette er 28 flere enn i 2015, men likevel lavere enn årene før. I 2015 omkom 117 personer på norske veier, som er det laveste tallet siden 1947. (©NTB)