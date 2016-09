Frp-forslag om å avvikle kontantstøtten

Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Frp og nestleder i programkomiteen, betegner det nye forslaget til partiprogram som ideologisk skarpere og mer tydelig enn tidligere, skriver Aftenposten. Ett av flere kontroversielle forslag fra komiteen er å fjerne kontantstøtten i neste stortingsperiode.

- Dette vil det nok bli intern debatt om, innrømmer Nesvik før han utdyper:

- Vi vil ikke lenger ha denne statlige ordningen. Vi ønsker å se på alternative systemer hvor skattefritak står sentralt i stedet for kontantoverføringer. Vi får nå en debatt om det i partiet, og så får vi se hva vi ender opp med til sist.

Kristelig Folkeparti, som har vært kontantstøttens sterkeste beskytter, er skuffet over at samarbeidspartneren Frp vurderer å avvikle ordningen.

- Det er trist at barnefamiliene mister et parti som alliert i valgfriheten for familier til å organisere sitt privatliv. Det er KrF og Senterpartiet som nå er garantisten for å opprettholde dette systemet, sier KrF-nestleder Dagrun Eriksen, som også leder partiets programkomité.