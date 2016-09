Helseministeren vil ikke kommentere sykehusstreiken

Høie befinner seg denne uken i Finland på et offisielt besøk sammen med kongeparet, utenriksminister Børge Brende, næringsminister Monica Mæland og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Helseministeren vil foreløpig ikke kommentere om det kan bli aktuelt for regjeringen å gripe inn for å stanse konflikten på grunn av frykt for liv og helse.

Meklingen mellom Akademikerne og Spekter brøt sammen natt til onsdag, og Akademikerne tok 194 av sine medlemmer ut i streik onsdag morgen. Fredag trappes streiken ytterligere opp, og 119 nye medlemmer vil bli tatt ut i streik.

Konflikten dreier seg i hovedsak om legenes arbeidstidsordninger.