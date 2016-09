IKT-ekspert skeptisk til KrFs pornofilter

KrF-representant Kjell Ingolf Ropstad sa søndag at partiet vil innføre krav til mobiloperatører og internettleverandører om å sperre tilgangen til pornosider, fordi barn og unge blir påvirket av pornografi. KrF mener at det skal være en standardinnstilling, som heller kan bli slått av fremfor å måtte aktiveres.

- Et filter som Ropstad etterlyser, vil enten være lett å omgå eller meget inngripende og fungere som overvåkende på nettbruk i familien på nivå med løsninger vi beskylder Kina og andre regimer for å ha i bruk, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier hos IKT-Norge.

Dialog som filter

I tillegg kan forslaget, som Ropstad skal fremme for Stortinget neste måned, være i strid med EU-regulering for nettnøytralitet.

- Reguleringen slår fast at det ikke er tillatt for en bredbåndsleverandør å diskriminere trafikk eller tjenester. Den enkelte bruker kan selvsagt selv velge å blokkere eller strupe tilgang for tjenester på sitt eget utstyr, sier Waterhouse.

IKT-eksperten understreker at det finnes løsninger på markedet som kan brukes direkte på utstyr barn bruker, og han legger til at et teknologisk filter ikke kan erstatte dialog mellom foreldrene og barna.

Påvirker holdninger

En fersk rapport fra Medietilsynet viser at barn ser tidligere på porno enn før. Halvparten av gutter mellom 9 og 16 år bruker porno- eller sexsider, mens 12 prosent av jentene gjør det samme. Ropstad er bekymret for påvirkningen pornografi har på barn og unge.

- Undersøkelser viser at pornografi påvirker seksuelle handlinger og holdninger. Mange unge mennesker føler seg presset til å handle eller oppføre seg som man gjør i pornofilmer. Det er uheldig, også i en diskusjon om kjønnsroller og likestilling, sa Ropstad til NTB søndag.

Vil se til Storbritannia

Ropstad er inspirert av den tidligere britiske statsministeren David Cameron, som innførte en lignende ordning i 2013.

- En evaluering viser at alle de fire største nettleverandørene har introdusert familievennlige nettverksfiltre til nye kunder, sier han. Men Waterhouse sier erfaringene fra England er dårlige.

- Nettsteder som er viktige informasjonstjenester, blir blokkert. Det er meget lett å omgå og skaper falsk trygghet. Dette er problemer som er uunngåelige og vil oppstå også i Norge, mener han.