Ingeniører kan miste jobben med ny forskrift

Den nye byggesaksforskriften, som trådte i kraft i januar, stiller høyere krav til ingeniører som skal utføre blant annet brannsikring, installering av slukkeanlegg, VVS og elektro i større bygg.

Tidligere kunne denne type arbeid gjøres av en ingeniør med bachelorgrad, som normalt tilsvarer 180 studiepoeng. Med de nye kravene kan arbeidet kun utføres av personer med universitetsutdanning tilsvarende 300 studiepoeng, skriver Teknisk Ukeblad.

- På denne måten kan ingeniører med 35 og 45 års arbeidserfaring miste jobben sin da de ikke lenger kan utføre denne typen arbeid, sier NITO-president Trond Markussen til avisa.

Fagorganisasjonen, som har over 80.000 medlemmer, jobber med å kartlegge hvor mange ingeniører som rammes av den nye forskriften.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til at EØS-regelverk er årsaken til de nye kravene. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) skriver til Teknisk Ukeblad at han forstår frustrasjonen i bransjen og sier regjeringen har iverksatt tiltak for å hindre utilsiktede konsekvenser av endringene i regelverket.

