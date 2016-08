Kan ha funnet løsning mot resistente bakterier

Det melder Apollon, Universitetet i Oslo sitt magasin for forskningsnytt.

Antibiotikaresistens har de siste årene blitt en av de største helseutfordringene i vår tid, fordi bakteriene er blitt flinkere til å utvikle resistens.

Professor Pål Rongved og postdoktor Alexander Åstrand ved Farmasøytisk institutt ved universitetet har designet en gruppe molekyler som bakteriene ikke kjenner igjen fra naturen, skriver Apollon.

- En av mekanismene til disse molekylene er at de kan binde seg til sink, også i bakteriene. Da forstyrrer de den livsviktige sinkbalansen i bakteriecellen, og dermed også bakteriens evne til å ødelegge antibiotika, sier Rongved til nettstedet.

Forskerne er ikke i tvil om at stoffet virker, men må nå bevise at det er stabilt, trygt og sikkert å bruke for mennesker.

