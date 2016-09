Katt funnet død i komfyr i Bømlo

- Spor tyder på at katten ble lagt inn levende. Det er kloremerker på innsiden av komfyren, og vi tror den har dødd av oksygenmangel, sier operasjonsleder Trond Børge Åsbu i Sør-Vest politidistrikt til NTB.

Han sier det selvfølgelig er en liten mulighet for at katten kan ha gått inn i komfyren selv, men at slike dører ikke lukker seg selv.

Det var en av de ansatte ved møbelforretningen som gjorde funnet onsdag ettermiddag, men politiet vet foreløpig ikke om det er komfyrens tidligere eier som har lagt katten der, eller om det har skjedd i ettertid.

- Det vi vet, er at komfyren heldigvis ikke har vært i bruk siden katten ble lagt inn, sier Åsbu.

Katten ble tatt med til veterinær i et forsøk på å finne fram til eieren, men katten var ikke merket, og politiet leter fortsatt etter eieren.

Politiet har opprettet sak for overtredelse av dyrevelferdsloven, og Stord lensmannskontor skal etterforske saken videre.

- Vi vil gjerne ha tips fra publikum, sier operasjonslederen.

Så langt har de ikke hørt fra noen som kan ha vært vitne til hendelsen.

Les også:

Kari Mills: - Tåpelig at katter skal være i bånd

Vil ha båndtvang for ukastrerte katter

Politiet kjørte over og drepte skadet katt