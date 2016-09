Kraftig økning i bruk av antidepressiver blant unge jenter

I fjor fikk 4.565 jenter mellom 15 og 19 år antidepressiver, ifølge Reseptregisteret.

VG skriver at nye tall fra samme sted slår fast at 2,9 prosent av alle 17 år gamle jenter hentet ut en resept på antidepressiver i 2015. Det tilsvarende tallet for gutter var 1 prosent.

Det er økning i alle aldersgrupper, men størst blant jenter i alderen 15 til 19 år. Blant unge jenter har bruken økt med 83 prosent på ti år, og økningen har vært særlig sterk de siste årene.

- Det virker veldig høyt med tanke på at bruk av legemidler ikke bør være førstevalget i møte med barn og unge med depresjon. Barn og unge med psykiske tilstander har gjerne normale reaksjoner på unormale livssituasjoner. Det er utrolig viktig å finne årsaker til at symptomer på depresjon oppstår og ikke gå direkte på medisinering, sier helseminister Bent Høie (H).

Ifølge en ny forskningsartikkel kommer det fram at 15 prosent av norske 13 til 17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått medisinene av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt.

- Jeg synes dette er veldig urovekkende tall, og jeg forventer at fastlegene orienterer seg om retningslinjene, sier Høie.