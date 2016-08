20-åringen skulle hjelpe sin kamerat med å få opp en mobiltelefon som hadde falt ned i doen i Åssiden elvepark fredag morgen.

- Jeg var tynn nok til å komme ned, men tydeligvis ikke tynn nok til å komme opp, sier mannen til Drammens Tidende, som var først ute med å skrive om den spesielle historien.

Den uheldige 20-åringen var nede i doen i rundt en time, og beskriver det som veldig ubehagelig.

- Det verste jeg har opplevd. Det var dyr der nede også, sier han til VG, og forteller at han kastet opp da han sto med avføring til lårene.

Opp kom han ikke, og dermed måtte brannvesenet rykket ut for å hjelpe mannen, som slapp fra hendelsen uten store skader. Utedoen gikk det ikke så bra med, det måtte brytes opp for å få mannen ut.

Marte Kristine Høibraaten, avdelingsleder for park i Drammen kommune, sier de aldri tidligere har opplevd at noen har falt oppi toalettet, etter at de ble installert på 90-tallet.

For ordens skyld, mannen fikk tak i mobilen, men den var helt ødelagt.

- Jeg skal aldri oppi en do igjen. Nå har jeg veldig vondt, og skal hjem og hvile meg, avslutter 20-åringen. (©NTB)