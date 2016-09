En ny forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr fastslår at det ikke er tillatt å vise fram elefanter på sirkus.

- En viktig prinsipiell seier, selv om elefanter allerede har vært fraværende fra norske sirkus i to år som følge av NOAHs kampanje overfor norske kommuner, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

Formålet med forskriften er å ivareta god velferd og respekt for dyr som vises fram for et publikum i dyreparker, sirkus og midlertidige arrangementer, opplyser Mattilsynet.