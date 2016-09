Oljerelaterte selskap inngår samarbeid på norsk sokkel

- Vår bransje trenger å finne nye og mer bærekraftige måter å jobbe på olje- og gassutbygginger på, sier administrerende direktør i Det norske, Karl Johnny Hersvik, i en børsmelding.

I stedet for et prosjekt til prosjekt-samarbeid skal den nye alliansen samarbeide tettere for å kombinere selskapenes ekspertiser for å kunne gjenbruke teknologi, løsninger og erfaringer, samt finne de mest kostnadseffektive løsningen.

- Vi ser på dette som en ny og spennende måte å jobbe sammen på, som operatør og leverandører med mange potensielle fordeler, ikke bare for oss individuelt som selskaper, men også for hele bransjen, sier konsernsjef Luis Araujo i Aker Solutions

Kontraktene har en verdi på om lag 2,8 milliarder kroner, hvorav om lag 800 millioner kroner er Aker Solutions andel og 2 milliarder kroner er andelen til Subsea 7. Beløpene kan endre seg avhengig av hvor mye arbeid Det norske vil utføre under kontraktstiden.