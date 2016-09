Pizzafusjon kan bli stanset

- Vår foreløpige vurdering i varselet er at en sammenslåing av disse to aktørene vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i restaurantmarkedet og take-away-markedet, sier Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, til Bergens Tidende.

I mars ble det kjent at Peppes hadde inngått en avtale om å overta konkurrenten Dolly Dimple's. Konkurransetilsynet varslet i mai at de kom til å se nærmere på saken, og i midten av juli kom den foreløpige vurderingen fra Tilsynet. Førstkommende torsdag er det ventet endelig vedtak.

Tilsynet er redd for at bortfallet av konkurransen vil føre til høyere kostnader for kundene.

Konkurransetilsynet har sett både på lokale og nasjonale markeder når de har vurdert om konkurransen blir svekket.

Verken konsernsjef i Umoe Restaurants, Sverre Helno, eller Marianne Ødegaard Ribe, daglig leder for Dolly Dimple's Norge AS, vil kommentere saken før den endelige vurdering av saken kommer i neste uke.