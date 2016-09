Politiet vil tvinge mistenkte til å låse opp mobiltelefon

- Smarttelefoner og elektroniske medier brukes i stadig større utstrekning til kriminalitet, og vi finner ofte bevis på disse mediene. Det er helt avgjørende i noen saker at vi får tilgang til informasjonen som ligger der, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt til NRK.

I en kjennelse fra Høyesterett 30. august ble det besluttet at politiet ikke har lov til bruke makt for bruk av fingeravtrykk for å få tilgang til innhold i mobiltelefoner.

I sommer pågrep politiet en mann i slutten av 20-årene og tvang ham til å åpne telefonen sin med fingeravtrykket. Han er nå siktet for flere overgrep av jenter i 14-årsalderen og for oppbevaring av seksualiserte bilder av mindreårige.

- Hadde vi ikke fått åpnet telefonen hans, er det veldig sannsynlig at vi ikke hadde hatt en så stor sak, og at vi dermed ikke hadde klart å stoppe en serieovergriper. Ut ifra hvordan Høyesterett har tolket denne bestemmelsen om kroppslig undersøkelse, har vi innhentet bevis på ulovlig måte, sier politiadvokat Cecilie Gulnes.