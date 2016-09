Røkke måtte fjerne strømgjerdet i strandsonen

Gjerdet gikk langs vestsiden av eiendommen, men det var ikke søkt om å få sette det opp. Gjerdet gjorde det umulig å komme seg inn på tomten og hindret dermed fri ferdsel, skriver VG.

Røkke kjøpte eiendommen på idylliske Konglungen i 2004, men reguleringsplanen tillater ikke gjerder nær sjøen på denne tomten. Det sto imidlertid et gammelt gjerde på tomten fra før som han fikk beholde, men det gikk ikke helt ned til stranden. Både på toppen av det gamle gjerdet og på det nye ble det montert en strømførende del.

Dagen etter at Asker kommune i august ble gjort oppmerksom på gjerdet, sørget kommunen for å få det fjernet. Kommunen sier det hele dreier seg om at mange ferdes langs sjøen, og at man ikke ønsker at det skal være store konstruksjoner og fysiske barrierer helt nede i strandsonen.

- Det ble satt opp et gjerde i fjor sommer på grunn av problemer med rådyr. Etter en befaring med kommunen for en måneds tid siden, ble gjerdet tatt ned. Dette er derfor en avsluttet sak, og vi har ingen ytterligere kommentar, skriver Røkkes private pressetalsmann Rolf Nereng i en epost til avisen. (©NTB)

