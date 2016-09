Selda Ekiz hedres av Universitetet i Bergen

- Selda Ekiz har gjort en ekstraordinær innsats som vitenskapsformidler, og er en særdeles god ambassadør for Universitetet i Bergen. Gjennom sin formidling har hun bidratt på en fremragende måte til å vekke nysgjerrigheten for vitenskap, særlig hos de unge, sa rektor Dag Rune Olsen da han delte ut prisen.

Universitetet skriver videre at Ekiz allerede i studietiden viste stor interesse og evne for vitenskapsformidling, samt at hun var en av drivkreftene bak «Fysikkshow Bergen», som var et ettertraktet innslag i skolen i Bergen og omegn.

Ekiz er fysiker, standupkomiker, programleder og forfatter. Hun har bachelorgrad i fysikk fra 2008 og mastergrad i fysikk fra 2011, med måleteknologi og instrumentering som hovedretning. Samme år debuterte hun som programleder i det populærvitenskapelige barne- og ungdomsprogrammet Newton.

Ekiz er den tredje personen som utnevnes som æresalumn, som har til hensikt å rette oppmerksomhet mot tidligere studenter som har gjort en ekstraordinær innsats overfor universitetet eller innenfor sitt fagområde eller arbeidsfelt. Tidligere har UiB utnevnt statsminister Erna Solberg og tidligere utenrikskorrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld.