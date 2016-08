Sju av ti kvinner vil forby pelsdyroppdrett

- Kvinner har en historisk tilknytning til pels. Gjennom generasjoner har bruken av pels uttrykt høy status. Etter å ha sett hvordan dyra har det, blir det likevel vanskeligere for kvinner å bruke pelsen, sier trendforsker Gunn-Helen Øye til Nationen.

I en fersk undersøkelse Sentio har gjort for avisen, framkommer det at et stort flertall av kvinner er sterkt kritisk til pelsdyroppdrett - og at motstanden er nesten dobbelt så utbredt hos kvinner som hos menn.

Kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen synes det er overraskende at kjønnsforskjellen er så markant.

- Kvinner har alltid vært noe mer opptatt av dyrevern, men en så markant forskjell har vi ikke sett i våre undersøkelser. Jeg tror grunnen kan være at kvinner engasjerer seg stadig mer både politisk og i rollen som forbruker, ved at man ikke kjøper ekte pels for eksempel, sier hun.

