Solberg bilde-sensurert av Facebook - vurderer å legge ut på nytt

- Det er høyst beklagelig at Facebook har fjernet en post fra min Facebook-side. Det de gjør ved å fjerne bilder av denne typen, uansett gode hensikter, er å redigere vår felles historie. Jeg ønsker at barn i vår tid også skal få mulighet til å se og lære av historiske feil og hendelser. Det er viktig, sier Solberg til NTB.

Statsministerens kontor vurderer hva de kan gjøre med saken.

- Facebook kan ikke fortsette med å sensurere verdenshistorien, sier statssekretær Sigbjørn Aanes til NTB.

Vurderer å legge ut på nytt

Etter at Aftenposten viet sin forside til kritikk av Facebook for å fjerne krigsbilder som det fra Vietnam, la Solberg ut bildet sammen med en kommentar der hun mener Facebook tråkker feil som sensurerer slike bilder.

Noen timer senere var bildet fjernet mens Solberg var på flyreise til Trondheim.

- Vi har akkurat landet, og må vurdere hvordan vi skal følge dette opp videre. Men vi er nødt til å følge det opp på en eller annen måte, sier Aanes til NRK.

SV-leder Audun Lysbakken avsluttet sin tale på partiets landsstyremøte med å rose statsministeren for å legge ut bildet.

- SV gir sin fulle støtte til initiativet fra statsministeren, sa partilederen, som selv la ut bildet fredag.

Støre ber om endret praksis

Også leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, har lagt ut bildet på sin Facebook-side.

- Hvis det er riktig at Facebook har fjernet bildet er det ett uttrykk for at de må endre sin praksis, sier han til NTB.

Flere andre statsråder la også ut bildet på sine Facebook-sider fredag, og for et flertall av dem er bildet nå borte.

- Jeg håper Facebook benytter denne anledningen til å gjennomgå sin redigerings-policy og tar det ansvaret et stort selskapet som forvalter en bred kommunikasjonsplattform bør ta, sier Erna Solberg. (©NTB)